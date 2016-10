IEA: duurzame energie krijgt vleugels

PARIJS - De productie van energie uit duurzame bronnen groeit de komende jaren aanzienlijk sterker dan eerder werd verwacht. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 25-10-2016, 11:53 (Update 25-10-2016, 12:20)

Dankzij lagere kosten en stimulerende maatregelen in belangrijke landen neemt de productie van duurzame energie in de periode tot en met 2021 met 13 procent meer toe dan eerder gedacht, aldus de IEA. In die periode nemen de kosten voor zonne-energie naar verwachting met een kwart af en wordt de winning van energie via windmolens op land waarschijnlijk 15 procent goedkoper.

Verder wordt het energiebeleid van onder meer de Verenigde Staten, China, India en Mexico meer gericht op duurzame energie. Vorig jaar waren hernieuwbare bronnen wereldwijd al goed voor ruim de helft van de nieuwe capaciteit voor de winning van energie.

28 Procent

Volgens het IEA werden vorig jaar wereldwijd elke dag ongeveer een half miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd. In China, dat goed is voor 40 procent van de hele internationale uitbreiding op het gebied van duurzame energie, kwamen er elk uur twee windturbines bij.

Over vijf jaar komt naar verwachting 28 procent van de hele internationale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, tegen 23 procent in 2015.