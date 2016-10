Nieuw Belgisch overleg over CETA

BRUSSEL - De Belgische overheden komen dinsdagmiddag opnieuw bijeen om een oplossing te vinden voor de impasse rond CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het overleg in Brussel begint om 16.00 uur.

Maandag bleek dat leiders uit Franstalig België, met name Wallonië, meer tijd nodig hebben om hun goedkeuring te geven. De federale premier Charles Michel deelde vervolgens aan EU-president Donald Tusk mee dat België niet in de positie is het verdrag groen licht te geven. Tusk en de Canadese premier Justin Trudeau denken dat ondertekening donderdag toch nog mogelijk is, lieten zij ’s avonds weten.

De Europese Commissie liet eerder op de dag weten betrokken te blijven bij de Belgische gesprekken en te werken aan een uitkomst die ondertekening mogelijk maakt. Een commissiewoordvoerder riep dinsdag wel op tot geduld. Volgens voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement is deze week geen doorbraak meer te verwachten. Hij denkt dat het beter is de EU-Canada-top van donderdag uit te stellen.