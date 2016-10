Minder winst en omzet voor moederbedrijf DAF

BELLEVUE - Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van truckbouwer DAF, heeft vorig kwartaal minder winst en omzet geboekt dan een jaar eerder. De onderneming bracht in de Verenigde Staten en Canada minder trucks aan de man, maar zag de markt in Europa wel aantrekken.

25-10-2016

Paccar meldde dinsdag een winst van ruim 346 miljoen dollar (318 miljoen euro) over het derde kwartaal. Dat was bijna 20 procent minder dan een jaar eerder. De omzet liep met ruim 12 procent terug tot 4,3 miljard dollar.

Topman Ron Armstrong toonde zich in een toelichting tevreden over de resultaten. Hij wees daarbij vooral op de sterke markt voor vrachtwagens in Europa. Paccar wist bovendien aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn marktaandeel uit te breiden op het gebied van zware trucks.