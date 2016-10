Dijsselbloem: al heel ver met opvolging Zalm

DEN HAAG - De opvolging van ABN Amro-topman Gerrit Zalm is al vergevorderd. ,,We zijn al heel ver", zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag tegen RTL Z. De bank is nog voor 70 procent in handen van de staat. Dijsselbloem heeft daardoor ,,zwaarwegend adviesrecht" bij de benoeming.

Door ANP - 25-10-2016, 18:10 (Update 25-10-2016, 18:10)

Verscheidene media meldden eerder dat er onenigheid zou bestaan tussen de raad van commissarissen van de bank en Dijsselbloem over de opvolging. ,,De verhoudingen zijn goed", aldus Dijsselbloem. Hij noemde de verhalen die de ronde doen ,,indianenverhalen van mensen die net niet van de hoed en de rand weten''.

De mogelijkheid van verkoop van alle resterende aandelen aan één partij blijft mogelijk. Maar met de Scandinavische bank Nordea wordt niet meer gesproken, zei de minister. ,,Zij hebben interesse kenbaar gemaakt en ik heb aangegeven dat wij voortgaan op dit moment op het pad zoals we hebben uitgezet." De aandelen worden dus geleidelijk via de beurs verkocht.