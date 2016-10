Wall Street stapje terug na cijferstroom

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zetten dinsdag een stapje terug. Beleggers verwerkten een grote stroom kwartaalcijfers van bedrijven, die zowel mee- als tegenvallers lieten zien.

Door ANP - 25-10-2016, 21:57 (Update 25-10-2016, 21:57)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tegen het einde van de handel 0,3 procent in de min op 18.170 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,4 procent en kwam op 2143 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omlaag naar 5280 punten.

Bij de hoofdfondsen was Procter & Gamble de sterkste stijger. De producent van was- en verzorgingsproducten, bekend van Dreft, Oral-B en Gilette, won 3,9 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers. Industriereus United Technologies en farmaceut Merck volgden met winsten van 2,4 en 2,2 procent, ook na meevallende resultaten.

Verlies

Bijna onderaan de Dow stond 3M. De producent van onder meer plakband en zelfklevende memobriefjes kwam met tegenvallende cijfers en verloor 3 procent. Alleen doe-het-zelfketen Home Depot leverde meer in: 3,4 procent. Machinebouwer Caterpillar moest bloeden voor opnieuw een winstwaarschuwing en zakte 1,8 procent.

Ook buiten de hoofdfondsen stelden enkele bedrijven beleggers flink teleur. Sportkledingfabrikant Under Armour verloor ruim 13 procent, witgoedfabrikant Whirlpool bijna 12 procent. De cijfers van autofabrikant General Motors konden beleggers evenmin bekoren, dat aandeel zakte 4,4 procent.

Hoogvlieger

Lockheed Martin kreeg met zijn kwartaalresultaten de handen van beleggers wel op elkaar. Het defensieconcern kreeg er 7,4 procent bij. Oliedienstverlener Baker Hughes leed verlies, maar minder dan verwacht. Dat werd beloond met een koerswinst van 4,5 procent.

Verder stond Twitter weer onder druk. Het bedrijf achter de gelijknamige berichtendienst, dat naar verluidt opnieuw honderden banen wil schrappen om kosten te besparen, leverde 4 procent in. Twitter opent later deze week de boeken over het derde kwartaal.

De euro was 1,0885 dollar waard, net zoveel als bij het sluiten van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 49,84 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,6 procent tot 50,64 dollar.