ANP Duits consumentenvertrouwen gedaald

NEURENBERG - Het consumentenvertrouwen in Duitsland ligt momenteel iets lager dan een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau GfK woensdag.

Door ANP - 26-10-2016, 8:21 (Update 26-10-2016, 8:21)

De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, zakte naar 9,7, van 10 in september. Economen voorspelden in doorsnee dat de graadmeter in oktober op hetzelfde niveau zou blijven.