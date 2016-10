AEX in de min

ANP AEX in de min

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is woensdag lager aan de handelsdag begonnen. Heineken stond in de belangstelling nadat het bedrijf afgelopen kwartaal meer bier wist te verkopen dan waar rekening mee werd gehouden. Ook vastgoedfonds Unibail-Rodamco opende de boeken.

Door ANP - 26-10-2016, 9:12 (Update 26-10-2016, 9:12)

De AEX stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 457,55 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 670,57 punten. Elders in Europa was het sentiment niet anders. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,4 punten.

Heineken zakte in de openingsminuten 0,8 procent. Met een autonome verkoopplus van 2 procent presteerde het bedrijf beter dan de 1,4 procent groei waar analisten rekening mee hielden. Maar dat wist beleggers niet te bekoren. Ook de prestaties van Unibail-Rodamco vielen niet goed, het aandeel verloor 1,3 procent.