Wall Street verwerkt cijferbombardement

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager uit de startblokken gekomen. Beleggers werden opnieuw bedolven onder een enorme hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van Boeing, Coca-Cola en Southwest Airlines. Ook kwam Apple met ietwat tegenvallende verwachtingen voor het feestdagenseizoen, wat het sentiment onder druk zet.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 18.074 punten. De brede S&P 500-index daalde eveneens 0,5 procent, tot 2133 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent tot 5254 punten.

Apple speelde 3,5 procent kwijt. De vooruitzichten van het techconcern voor de omzet in het feestdagenseizoen zouden volgens sommige analisten een lichte teleurstelling zijn. Er was gehoopt dat Apple flink munt zou kunnen slaan uit de problemen met de smartphones bij aartsrivaal Samsung. Apple zag de verkoop van de iPhone in het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de introductie van de telefoon in 2007 dalen.

Twitter won 1,5 procent. Volgens het financiële blog Betaville heeft Walt Disney toch weer interesse in een overname. Dinsdag ging het aandeel Twitter nog fors omlaag.