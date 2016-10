Apple grote verliezer op verdeeld Wall Street

ANP Apple grote verliezer op verdeeld Wall Street

NEW YORK ( - ) - De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager de handel uitgegaan. Apple viel in negatieve zin op te midden van een stortvloed aan bedrijfsresultaten op Wall Street. Beleggers straften de techgigant af vanwege tegenvallende verwachtingen voor het aankomende feestdagenseizoen.

Door ANP - 26-10-2016, 21:36 (Update 26-10-2016, 22:21)

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 18.199,33 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent, tot 2139,43 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent tot 5250,27 punten.

Apple speelde 2,3 procent kwijt en was daarmee het slechtst presterende Dowfonds. De vooruitzichten van het techconcern voor de opbrengsten in het feestdagenseizoen waren een lichte teleurstelling. Er was gehoopt dat Apple flink munt zou kunnen slaan uit de problemen bij aartsrivaal Samsung. Apple zag de verkoop van de iPhone in het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de introductie van de telefoon in 2007 dalen.

Twitter

Los van Apple stonden meer techbedrijven in de schijnwerpers. Zo won Twitter 0,2 procent. Volgens het financiële blog Betaville heeft Walt Disney toch weer interesse in een overname. General Electric dikte 0,8 procent aan, nadat bekend werd dat het concern afziet van de voorgenomen overname van het Duitse 3D-printbedrijf SLM Solutions.

Microsoft kondigde op een speciaal evenement een zogeheten all-in-one-computer aan en een grote update voor Windows 10. Het aandeel noteerde 0,6 procent in de min.

Euro

Boeing deed het goed. De vliegtuigbouwer schroefde zijn prognoses wat op en werd daarvoor beloond met een plus van 4,7 procent. Luchtvaartconcern Southwest Airlines, dat ook met cijfers kwam, zakte anderzijds 8,5 procent.

Ook Chipotle Mexican Grill behoorde tot de verliezers. De restaurantketen speelde dik 9 procent aan beurswaarde kwijt na tegenvallende kwartaalcijfers. De resultaten van levensmiddelengigant Mondelez en defensieconcern Northrop Grumman werden wel goed ontvangen. Hun aandelen noteerden elk bijna 4 procent hoger.

De olieprijzen lieten een daling zien. Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 49,15 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,8 procent, tot 49,87 dollar pet vat. De euro werd verhandeld voor 1,0904 dollar, tegen 1,0905 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.