GrandVision en Arcadis kelderen op Damrak

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag met verlies aan de handelsdag begonnen. Op Beursplein 5 verwerken beleggers een groot aantal bedrijfsresultaten. Bij de middelgrote fondsen kelderden GrandVision, Arcadis, Besi en ASMI na hun handelsberichten. Bij de hoofdfondsen gaf onder meer KPN een kijkje in de boeken.

Door ANP - 27-10-2016, 9:17 (Update 27-10-2016, 9:17)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 453,99 punten. De MidKap verloor 1,6 procent tot 659,45 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Optiekbedrijf GrandVision verloor ruim 9 procent. Analisten spraken van teleurstellende prestaties van het moederbedrijf van onder meer Pearle. Arcadis speelde in de eerste handelsminuten 10 procent kwijt. Bij het advies- en ingenieursbureau stapt topman Neil McArthur per direct op, wegens onenigheid over de te volgen koers. In de chipsector leverden Besi en ASMI 7 à 8 procent aan beurswaarde in.

Hoofdfonds KPN stond 2 procent hoger en was lijstaanvoerder in de AEX. Het telecombedrijf wist zijn winstgevendheid, afgezien van eenmalige posten, te verbeteren.