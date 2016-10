Britse economie weerstaat brexit-uitslag

LONDEN - De Britse economie is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan economen hadden verwacht. Het Britse statistiekbureau meldde donderdag dat het besluit van de Britse bevolking van eind juni om de Europese Unie te verlaten vooralsnog geen grote gevolgen heeft gehad voor de economie.

Door ANP - 27-10-2016, 11:05 (Update 27-10-2016, 11:05)

In de periode van juli tot en met september ging de economie van Groot-Brittannië met 0,5 procent vooruit op kwartaalbasis, terwijl door economen gemiddeld op 0,3 procent groei werd gerekend. In het tweede kwartaal was sprake van een economische groei met 0,7 procent.

De Britse dienstensector presteerde afgelopen kwartaal erg goed. In de bouw en industrie gingen de zaken moeizamer.