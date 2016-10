NXP in schijnwerpers op Wall Street

ANP NXP in schijnwerpers op Wall Street

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting licht hoger. Beleggers verwerken onder meer de overname van de Nederlandse chipfabrikant NXP door branchegenoot Qualcomm. Beide Nasdaq-fondsen stegen in de voorbeurshandel. Verder presenteerden onder meer Ford, Tesla, ConocoPhillips en Twitter kwartaalcijfers.

Door ANP - 27-10-2016, 14:56 (Update 27-10-2016, 14:56)

Qualcomm telt ongeveer 47 miljard dollar neer voor het Eindhovense NXP Semiconductors. Door de beoogde overname van het voormalige Philips-onderdeel ontstaat een chipbedrijf met een jaaromzet van meer dan 30 miljard dollar.

Ook andere technologiebedrijven staan in de belangstelling van beleggers. Zo maakte Tesla woensdag nabeurs onverwacht eindelijk een kwartaalwinst bekend. De maker van elektrische auto's handhaafde ook zijn verwachting in de tweede helft van het jaar 50.000 auto's af te leveren.

Twitter

Twitter wist met zijn omzet en winst het afgelopen kwartaal voor het eerst in tijden de verwachtingen van analisten te overtreffen. Het bedrijf maakte verder bekend ongeveer 9 procent van zijn banen te schrappen.

Bij de overige bedrijven zag Ford zijn winst in het afgelopen kwartaal halveren. De Amerikaanse autobouwer kampte onder meer met een grote terugroepactie en zwakkere verkopen op zijn Amerikaanse thuismarkt.

Colgate-Palmolive

Olieconcern ConocoPhillips blijft flink verlies draaien, maar de verwachtingen voor het hele jaar kunnen beleggers misschien toch tevredenstellen. Het nettoverlies van 1 miljard dollar pakte ook lager uit dan de 1,1 miljard dollar van een jaar eerder.

Colgate-Palmolive zag zijn verkopen van tandpasta, zeep, schoonmaakmiddelen en diervoer opnieuw dalen. De kwartaalomzet van 3,9 miljard dollar bleef achter bij de verwachtingen van analisten. De nettowinst van het concern lag met 706 miljoen dollar 3 procent lager dan een jaar geleden.

Dow Jones

Pakketbezorger UPS hield zijn winst afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk om een duidelijk hogere omzet. Nabeurs komen nog onder meer Google-moederbedrijf Alphabet, webwinkelgigant Amazon.com en LinkedIn met resultaten naar buiten.

Woensdag bleven de Amerikaanse beursgraadmeters dicht bij huis. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 18.199,33 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,2 procent, tot 2139,43 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent tot 5250,27 punten.