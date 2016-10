Techfondsen kleuren Wall Street

ANP Techfondsen kleuren Wall Street

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York kleurden donderdag rood. Beleggers op Wall Street verwerkten weer een grote stroom aan kwartaalcijfers. Onder meer Ford, Tesla, ConocoPhillips en Twitter openden de boeken. Verder stond de Nederlandse chippproducent NXP in de belangstelling. Het Eindhovense bedrijf wordt ingelijfd door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm.

Door ANP - 27-10-2016, 21:42 (Update 27-10-2016, 22:26)

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 18.169,68 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2133,04 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent achteruit tot 5215,98 punten.

Vooral techbedrijven stonden in de belangstelling. Allereerst was er het nieuws op het overnamefront. Qualcomm is bereid circa 47 miljard dollar neer te leggen voor NXP. Door de beoogde overname ontstaat een chipbedrijf met een jaaromzet van meer dan 30 miljard dollar. Qualcomm zag zijn beurswaarde als gevolg van de aankondiging 2,8 procent stijgen. NXP won 0,4 procent tot 99,08 dollar. Dat is ruim onder het overnamebod van 110 dollar per aandeel.

Twitter

Verder stond Twitter (plus 0,6 procent) in de belangstelling. Het bedrijf wist met zijn omzet en winst het afgelopen kwartaal voor het eerst in tijden de verwachtingen van analisten te overtreffen. Ook maakte Twitter bekend ongeveer 9 procent van zijn banen te schrappen.

Tesla stond eveneens in de belangstelling. De maker van elektrisch aangedreven auto's zette onverwachts een kwartaalwinst in de boeken en werd daarvoor in eerste instantie door beleggers fors voor beloond. Van de eerdere winst van 4 procent was nog 0,9 procent over.

Euro

Ook Ford wist de schijnwerpers op zich gericht. De autobouwer kampte onder meer met een grote terugroepactie en zwakkere verkopen op zijn Amerikaanse thuismarkt en zag zijn winst halveren. Beleggers zetten daarop het aandeel 1,2 procent lager. Verder kwamen olieconcern ConocoPhillips (plus 5,3 procent), Colgate-Palmolive (min 1 procent) en pakketbezorger UPS (min 0,5 procent) met cijfers naar buiten.

Mediaconcerns Tronc (min 28 procent) en Gannet (min 17 procent) gingen in de uitverkoop na berichten dat een fusie tussen de bedrijven niet door zou gaan.

De euro was 1,0900 dollar waard, tegen 1,0909 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 49,63 dollar per vat. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 50,34 dollar per vat.at.