Biergigant AB InBev voelt crisis in Brazilië

LEUVEN - Anheuser-Busch InBev heeft flink last van de economische crisis in Brazilië. Die is er grotendeels voor verantwoordelijk dat het grootste bierconcern ter wereld in het derde kwartaal minder bier aan de man wist te brengen.

Door ANP - 28-10-2016, 7:48 (Update 28-10-2016, 7:48)

Het totale verkoopvolume ging 0,9 procent omlaag, mede door een daling van ruim 4 procent in Brazilië. Doordat AB InBev zijn biertjes wel duurder wist te verkopen, nam de vergelijkbare omzet wel met 2,8 procent toe tot 11,1 miljard dollar (10,2 miljard euro). Het bedrijfsresultaat (ebitda) daarentegen zakte door de malaise op de Braziliaanse markt met 2 procent tot 4 miljard dollar.

De nettowinst ging met bijna 60 procent omlaag naar 557 miljoen euro. Dat resultaat werd onder meer gedrukt door kosten die AB InBev moest maken voor de overname van SABMiller, die op 10 oktober werd afgerond.