ANP Verkoop elektrische auto's blijft dalen

BRUSSEL - De verkoop van elektrische wagens in Nederland is ook in het derde kwartaal afgenomen, blijkt uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA vrijdag publiceerde. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar lag de verkoop van nieuwe elektrische personenauto's en hybrides met een stekker 48 procent lager.

Door ANP - 28-10-2016, 8:06 (Update 28-10-2016, 8:06)

Sinds de wijziging van de bijtellingsregels per januari daalt de verkoop van elektrisch aangedreven auto's in Nederland. Tot en met het derde kwartaal lag de verkoop bijna 60 procent onder het niveau van de eerste negen maanden van 2015. Mensen die vorig jaar een hybride met stekker kochten, konden toen nog profiteren van gunstigere belastingregels.

Afgelopen kwartaal werden er in Nederland in totaal 3368 verkocht. Dat was een jaar eerder nog 6471. In de hele Europese Unie namen de verkopen in het derde kwartaal op jaarbasis met ruim 20 procent toe tot 35.237 auto's.