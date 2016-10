Zwakke yen helpt Nikkei vooruit

TOKIO - De Nikkei-index in Japan is vrijdag met winst de handel uitgegaan. De zwakkere yen zorgde vooral voor stijgende koersen bij exporterende bedrijven. Zakenbank Nomura was een opvallende winnaar nadat het bedrijf met positieve cijfers naar buiten was gekomen.

Door ANP - 28-10-2016, 8:34 (Update 28-10-2016, 8:34)

De Nikkei ging het weekend in met een winst van 0,6 procent op 17.446,41 punten. Nomura zag de koers ruim 5 procent oplopen. De bank zag de winst afgelopen kwartaal met bijna een derde stijgen, vooral dankzij toenemende inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen.

Elders in Azië gingen graadmeters omlaag. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent en in Sydney leverde de All Ordinaries 0,1 procent in. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,7 procent lager.