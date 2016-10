Banken tekenen convenant tegen misstanden

DEN HAAG - Dertien Nederlandse banken hebben vrijdag een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben hun handtekening gezet.

Door ANP - 28-10-2016, 10:02 (Update 28-10-2016, 10:03)

Er zal bij investeringen van banken of hun zakelijke partners worden gekeken of er geen mensenrechten worden geschonden. Zo moet bijvoorbeeld kinderarbeid worden voorkomen.

,,Bedrijven die betrokken zijn bij slechte arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling of het oneerlijk onteigenen van land hebben allemaal een bankrekening of een lening. Banken spreken nu af dat zij hun invloed willen gebruiken om deze mensenrechtenschendingen door hun klanten tegen te gaan'', aldus Ploumen.

Transparantie

Dijsselbloem: ,,In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over transparantie. Het moet duidelijk zijn voor consumenten in welke sectoren banken investeren en hoe zij hun klanten aanspreken op hun mensenrechtenbeleid''.

Onder meer ING, ABN-AMRO, Rabobank, de Nederlandse Vereniging van Banken, de vakbonden FNV en CNV en de ngo's Oxfam-Novib, Amnesty International en Pax doen mee.

Vrijwillig

De afspraken tussen banken, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn gemaakt onder leiding van oud-minister van Milieu Jacqueline Cramer. Eerder sloot minister Ploumen al soortgelijke convenanten met de kolen- en textielsector.

Deelname aan het zogeheten convenant Bancaire Sector is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De banken rapporteren hun resultaten via de Sociaal Economische Raad aan een commissie. Als banken afspraken niet nakomen, kunnen zij hier door de andere partijen op worden aangesproken en desnoods uit het convenant worden gezet.