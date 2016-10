'Beurswaakhond India duikt in rel bij Tata'

ANP 'Beurswaakhond India duikt in rel bij Tata'

MUMBAI - De beurswaakhond in India doet naar verluidt onderzoek naar de rel tussen de top van het industriële conglomeraat Tata Group en de gewezen topman Cyrus Mistry. Volgens ingewijden wordt onderzocht of het bedrijf de afgelopen tijd zijn aandeelhouders voldoende en adequaat heeft geïnformeerd over de financiële gang van zaken.

Door ANP - 28-10-2016, 10:24 (Update 28-10-2016, 10:56)

Sinds Mistry maandag bij Tata werd weggestuurd gaan de partijen rollebollend over straat. Volgens Mistry staat Tata er financieel veel slechter voor dan de top wil doen geloven. Afschrijvingen op verlieslatende bedrijfsonderdelen kunnen oplopen tot omgerekend ruim 16 miljard euro. Onder meer de Europese tak van Tata Steel, waar ook het voormalige Hoogovens in IJmuiden toe behoort, kampt volgens hem met onverantwoord hoge verliezen en schulden.

Tata vindt de uitlatingen die Mistry over het bedrijf deed ongefundeerd, kwaadaardig en laster. Ook vindt Tata het spijtig dat de gewezen topman met een beschuldigende vinger wijst naar bedrijfsbeslissingen waar hij zelf de hand in heeft gehad.

Slechtste beursweek

Diverse Tata-onderdelen verloren in de afgelopen dagen samen in totaal meer dan 3,3 miljard dollar aan beurswaarde. Zo zakte het aandeel Tata Steel meer dan 6 procent en beleefde Indian Hotels, dat ook tot de groep behoort, de slechtste beursweek sinds 2013. Tata Motors, eigenaar van Jaguar Land Rover, leverde 3 procent aan beurswaarde in.

Volgens kenners kan de bedrijfsvoering door de controle bij Tata alleen maar verbeteren. Maar een dergelijk proces dat vaak ellenlang duurt, doet vaak eerder slecht dan goed voor een onderneming. Het vermeende onderzoek van de beurswaakhond bij Tata richt zich onder meer op het al dan niet lekken van koersgevoelige informatie.