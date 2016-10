Verdeelde opening beurshandel New York

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag verdeeld geopend. Beleggers verwerken gegevens over de Amerikaanse economie en kwartaalcijfers van grootmachten als ExxonMobil, Amazon en Alphabet.

Door ANP - 28-10-2016, 15:55 (Update 28-10-2016, 15:55)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 18.220 punten. De brede S&P 500 was vlak op 2133 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 5201 punten.

De Amerikaanse economie groeide vorig kwartaal met 2,9 procent op jaarbasis, bleek uit een eerste schatting. De groei lag daarmee ruim twee keer hoger dan in het tweede kwartaal en was bovendien sterker dan economen hadden voorspeld.

Olieconcerns

Olieconcerns ExxonMobil en Chevron publiceerden resultaten. Bij Exxon zakte de winst voor het achtste achtereenvolgende kwartaal, terwijl Chevron voor het eerst sinds eind vorig jaar een winst in de boeken wist te zetten. Exxon daalde 2,3 procent. Chevron steeg juist 2 procent.

Onlinewinkel Amazon kwam met tegenvallende prognoses voor de feestdagenperiode en ging bijna 5 procent onderuit. Alphabet, het moederbedrijf van Google, wist zijn winst vorig kwartaal flink op te voeren, bij een hogere omzet. Het aandeel Alphabet klom 0,5 procent.