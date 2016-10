Kussen voor Trudeau bij CETA-ceremonie

BRUSSEL - Met een opgeluchte omhelzing en kussen van zowel EU-president Donald Tusk als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is de Canadese premier Justin Trudeau zondag in Brussel verwelkomd om het omstreden handelsverdrag CETA te ondertekenen. Door onverwachte felle tegenstand van Wallonië moest de ceremonie, die donderdag zou plaatsvinden, worden uitgesteld.

Door ANP - 30-10-2016, 12:26 (Update 30-10-2016, 12:55)

Buiten werden gillende en trommelende tegenstanders van CETA op afstand gehouden door een enorme politiemacht. Vlak voor Trudeau’s aankomst, die vertraagd was vanwege technische problemen met het Canadese regeringsvliegtuig, poogde een honderdtal activisten het gebouw binnen te dringen. Zestien van hen werden volgens de politie gearresteerd voordat de demonstranten werden verdreven.

De top is ook bedoeld om de veertig jaar oude betrekkingen tussen de unie en Canada te vieren.

Trudeau wilde geen commentaar geven voor het begin van de top, maar aan EU-zijde is de opluchting groot dat het verdrag, waar zeven jaar over is onderhandeld, eindelijk kan worden bezegeld. ,,Eind goed, al goed”, zei Juncker. Zodra het Europees Parlement ermee instemt, kan het voorlopig in werking treden. De 28 nationale en tien regionale parlementen moeten het ratificeren voor het volledig van kracht wordt.

De Waalse deelregering dreigde twee weken geleden roet in het eten te gooien door allerlei garanties te eisen. Daardoor kon België als enig EU-land CETA niet tekenen. Een verklaring die aan het verdrag is gehecht moet de Waalse zorgen maar ook die van sommige andere lidstaten wegnemen.