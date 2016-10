'Deutsche Bank doet belang in casino's weg'

FRANKFURT - Deutsche Bank verkoopt zijn belang in Red Rock Resorts. Dat schrijft de Financial Times zondag op basis van een prospectus van Red Rock. De ruim 400 miljoen dollar die met de verkoop is gemoeid moet de kapitaalpositie van Deutsche Bank ten goede komen.

Door ANP - 30-10-2016, 15:24 (Update 30-10-2016, 15:24)

Red Rock baat meer dan tien casino's uit in de Verenigde Staten, onder meer in Las Vegas. Het belang van bijna 17 procent van Deutsche Bank in de casino-uitbater is, op basis van de slotkoers van vrijdag van Red Rock, ongeveer 440 miljoen dollar waard. De bank wilde niet reageren.

Investeerders maken zich al enige tijd zorgen over de kapitaalpositie van Deutsche Bank, onder meer vanwege een miljardenschikking met de Amerikaanse justitie. Deutsche Bank is al enigszins opgekrabbeld, maar het aandeel staat nog altijd ruim 20 procent lager dan aan het begin van het jaar.