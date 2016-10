Beurs Amsterdam begint lager

ANP Beurs Amsterdam begint lager

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is maandag lager begonnen aan een drukke week, die opnieuw in het teken staat van een stortvloed aan kwartaalcijfers van bedrijven. Daarnaast zullen beleggers zich richten op rentebesluiten van onder meer de centrale bank van Japan op dinsdag en de Federal Reserve in de Verenigde Staten een dag later.

Door ANP - 31-10-2016, 9:21 (Update 31-10-2016, 9:21)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 453,89 punten. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 658,75 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden 0,4 procent.

In de AEX gingen bijna alle fondsen omlaag. Chipmachinebedrijf ASML ging aan kop in de hoofdindex met een plus van 0,8 procent. Digitaal beveiliger Gemalto zette de neergang voort met een min van 2,5 procent en was daarmee de sterkste daler. Vrijdag dook Gemalto al 8,6 procent omlaag na een winstwaarschuwing.