Pensioenpremie ABP zal substantieel stijgen

ANP Pensioenpremie ABP zal substantieel stijgen

AMSTERDAM - Pensioenfonds ABP staat voor een substantiële verhoging van de pensioenpremie. Daardoor zullen de komende jaren in fases de premies van ambtenaren stijgen. Volgens vakbond FNV Overheid is er geen alternatief voorhanden, zo bevestigde een woordvoerder maandag naar aanleiding van berichten in het Financieele Dagblad.

Door ANP - 31-10-2016, 9:42 (Update 31-10-2016, 10:04)

Het bestuur van ABP trok voor de zomer bij de sociale partners aan de bel. Daarbij is de partijen uitgelegd dat de huidige regeling, door enerzijds de lage rente en anderzijds de verwachte vermindering van het rendement, op de schop moet. Volgens ABP resteren er dan drie mogelijkheden; of de premie gaat omhoog, of de pensioenopbouw wordt verlaagd. De derde mogelijkheid is een combinatie van die twee.

Volgens FNV komt de aanstaande premiestijging niet als een verrassing, gelet op de forse premiedaling bij ABP in de afgelopen jaren. De bond sprak daarbij van een ,,correctiemaatregel".

Schatkist

De hogere premie bij ABP zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. FNV rekent voor dat 70 procent van de extra kosten voor rekening komt van de werkgevers, in dit geval de overheid. De overige 30 procent wordt door werknemers, dus ambtenaren en leraren, betaald.

De discussie over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Bij ABP dreigt een mogelijke verlaging, gelet op de dekkingsgraad van 90,7 procent eind september.