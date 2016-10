Eneco neemt windparken over van Delta

ANP Eneco neemt windparken over van Delta

ROTTERDAM - Eneco neemt een aantal windparken over van het in zwaar weer verkerende Zeeuwse energiebedrijf Delta. De werkgelegenheid van de activiteiten en de opgedane kennis en ervaring blijven op die manier behouden.

Door ANP - 31-10-2016, 16:28 (Update 31-10-2016, 16:28)

Het gaat om drie bestaande windparken in Vlissingen, Rilland en Zoeterwoude, twee windparken die bouwrijp zijn in Vlissingen en een aantal wind- en zonprojecten in ontwikkeling. Samen zijn de projecten goed voor 40,1 megawatt. De overname betekent voor Eneco slechts een kleine uitbreiding van zijn duurzame energieproductie. Die passeert door de deal de grens van 1000 MW. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Delta heeft het de laatste tijd erg moeilijk door de lage stroomprijs. Ook kampt de onderneming met de verplichte afsplitsing van het winstgevende netwerkbedrijf. Die verplichting geldt overigens ook voor Eneco. ,,In het kader van de splitsing en herstructurering van Delta hebben we goed gekeken naar welke activiteiten ook bij de toekomst van Delta onderdelen passen'', verklaart Delta-topman Gerard Uytdewilligen.