ANP Kleine plussen op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelssessie licht in de plus. Beleggers op Wall Street verwerkten op de laatste dag van oktober enkele grote overnamedeals. Zo lijft telecombedrijf CenturyLink branchegenoot Level 3 Communications in voor 34 miljard dollar. Verder lieten de olieprijzen een daling zien.

Door ANP - 31-10-2016, 18:44 (Update 31-10-2016, 18:44)

De Dow-Jonesindex noteerde rond 18.30 uur (Nederlandse tijd) nagenoeg vlak op 18.164 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent op 2129 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent tot 5195 punten.

CenturyLink ging dik 12 procent onderuit. De aandelen van overnameprooi Level 3 Communications stegen daarentegen 4,5 procent in waarde. CenturyLink, één van de grootste telecombedrijven van de VS, wil met het samengaan zijn sterke positie op de zakelijke markt in de VS uitbreiden. Level 3 is een belangrijke provider voor internetgrootmachten als Netflix en Google.

GE

Ook General Electric (GE) kondigde een grote transactie aan. Het technologieconglomeraat gaat zijn energiedivisie samenvoegen met oliedienstverlener Baker Hughes. GE noteerde 0,4 procent hoger en Baker Hughes zakte 6 procent.

Er was nog meer overnamenieuws: investeringsmaatschappij Blackstone (min 1.2 procent) koopt TeamHealth voor ongeveer 6,1 miljard dollar. De zorgdetacheerder kreeg er daardoor ruim 16 procent aan beurswaarde bij. Verder maakte olieraffineerder HollyFrontier (plus 3,8 procent) bekend de divisie Petro-Canada Lubricants van Suncor Energy (min 1,8 procent) in te lijven.

Dow

In de Dow viel vooral het koersverschil van oliereuzen Chevron en ExxonMobil op. Chevron ging na een adviesverhoging door Goldman Sachs aan kop met een plus van 1,3 procent, terwijl Exxon door een adviesverlaging van dezelfde bank juist een van de grootste verliezers was. Exxon zakte 1,7 procent. Sterkste daler in de Dow was Nike, die na een adviesverlaging 3,3 procent verloor.

De olieprijzen stonden lager, mede omdat oliekartel OPEC er afgelopen weekend niet in geslaagd is een akkoord te sluiten over de eerder aangekondigde productiebeperking. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,5 procent tot 47,02 dollar en Brentolie werd 3,2 procent goedkoper, op 48,08 dollar per vat.

De euro werd voor 1,0962 dollar verhandeld, tegen 1,0960 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.