ANP Shell straalt op positief Damrak

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Olie- en gasconcern Shell was een uitblinker op het Damrak dankzij beter dan verwachte cijfers. Shell heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan een jaar eerder, mede dankzij forse kostenbesparingen.

Door ANP - 1-11-2016, 9:22 (Update 1-11-2016, 9:22)

De AEX-index noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 456,75 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 660,23 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Shell was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,6 procent. Het bedrijf rapporteerde een winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), exclusief eenmalige posten, van 2,8 miljard dollar. Een jaar eerder kwam het resultaat naar die voor financieel analisten leidende maatstaf uit op 2,4 miljard dollar. De winst is hoger dan analisten hadden voorzien.