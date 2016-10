Nog geen akkoord over toekomst Urenco

DEN HAAG - De Nederlandse overheid steggelt nog altijd met de Duitse energiereuzen E.ON en RWE over de toekomst van uraniumverrijker Urenco. Voornaamste twistpunt is de vraag of het bedrijf in de toekomst naar de beurs mag of niet. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 1-11-2016, 10:13 (Update 1-11-2016, 10:13)

Nederland heeft circa een derde van de aandelen Urenco in handen, net als Groot-Brittannië. De rest is in handen van RWE en E.ON. De betrokken partijen onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe bedrijfsstructuur, ook omdat de Britten uit Urenco willen stappen. Nederland blijft dan als enige publieke aandeelhouder over.

Een van de uitgangspunten is dat de nucleaire technologie van Urenco niet in handen kan vallen van partijen die er mogelijk kwaad mee in de zin hebben. Verrijkt uranium kan worden gebruikt als splijtstof in kerncentrales, maar ook om kernwapens mee te maken.