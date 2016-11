Cabinepersoneel KLM voert acties verder op

UTRECHT - Cabinepersoneel van KLM houdt donderdag langere werkonderbrekingen tegen de plannen van de luchtvaartmaatschappij om te snijden in het aantal cabinemedewerkers aan boord. Het gaat nu om werkonderbrekingen van dertig minuten per vertrekkende vlucht. Afgelopen week werden al onderbrekingen van tien en twintig minuten gehouden.

De acties vinden tussen 05.00 en 23.00 uur plaats, op alle vanaf Schiphol vertrekkende vluchten. Vakbond FNV sprak in de aankondiging van de nieuwe acties van aanhoudend grote actiebereidheid bij het personeel.

KLM zet sinds afgelopen zondag een steward of stewardess minder in op een deel van de vluchten naar verre bestemmingen. Die maatregel is volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij noodzakelijk omdat de bonden geen afspraken willen maken over andere manieren waarop er efficiënter kan worden gewerkt.

FNV benadrukte dinsdag echter dat de maatregel van tafel moet, voordat er kan worden gepraat. Volgens bondsbestuurder Zakaria Boufangacha zijn de eerste ervaringen met de kleinere bemanning op vliegtuigen ,,dramatisch''. Hij sprak van ,,wanorde en een gedemotiveerde bemanning''.

Zondag zorgden werkonderbrekingen van twintig minuten voor kleine vertragingen bij KLM.