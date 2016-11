Bpost heeft nog steeds interesse in PostNL

BRUSSEL - Het Belgische postbedrijf Bpost onderzoekt nog altijd de mogelijkheden om PostNL over te nemen. Dat bevestigde het bedrijf woensdag, nadat een document waaruit de interesse bleek een dag eerder was uitgelekt.

Door ANP - 2-11-2016, 7:51 (Update 2-11-2016, 8:14)

Bpost benadrukte dat het om een intern onderzoek gaat, dat nog niet heeft geleid tot conclusies of voorstellen aan het bestuur van het Belgische bedrijf. Er heeft de afgelopen maanden ook geen overleg met PostNL plaatsgevonden over de voorwaarden voor een mogelijk bod.

PostNL liet weten kennis te hebben genomen van het persbericht van Bpost. Het bedrijf bevestigde daarbij niet in gesprek te zijn met zijn Belgische evenknie en werd naar eigen zeggen ,,onaangenaam verrast'' door de berichtgeving over een mogelijk bod.

Zelfstandige strategie

,,We hebben vertrouwen in onze zelfstandige strategie'', aldus PostNL. ,,We hebben goede voortgang gemaakt in het implementeren van onze strategie en hebben de stabiliteit van PostNL in de afgelopen jaren versterkt.''

Het Financieele Dagblad berichtte dinsdag over een voorbereidend document van Bpost, dat de krant door een fout van een pr-bureau in handen kreeg. Bpost zei woensdag dat lek te betreuren. Die dwingt het bedrijf de huidige situatie en de timing van besluitvorming opnieuw onder de loep te nemen.

In mei mislukte een poging van Bpost om PostNL over te nemen, omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de voorwaarden voor de transactie. De Belgische postbezorger gaf woensdag aan de voordelen van het samengaan van beide bedrijven nog steeds te zien.