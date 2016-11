Tata niet zomaar van gewipte topman verlost

MUMBAI - Het wordt voor het Indiase conglomeraat Tata Sons nog een hele kluif om volledig van de vorige week ontslagen topman Cyrus Mistry af te komen. Hoewel hij niet meer aan het hoofd van het moederbedrijf staat, is hij nog wel bestuurder bij een twaalftal dochterondernemingen waaronder Tata Motors, Tata Power en Indian Hotels.

Door ANP - 2-11-2016, 8:03 (Update 2-11-2016, 8:46)

Dat zijn onderdelen waar Tata Sons, net als bij veel andere onderdelen van de onderneming, geen meerderheidsbelang in heeft. De komende weken komen bestuurders van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven van Tata bijeen om over de kwartaalresultaten te praten. Met de publicatie van de resultaten krijgen beleggers een vroege indicatie in hoeverre de machtsstrijd binnen het bedrijf invloed heeft op de cijfers.

Sinds Mistry bij Tata werd weggestuurd gaan de partijen rollebollend over straat. Volgens Mistry staat Tata er financieel veel slechter voor dan de top wil doen geloven. Afschrijvingen op verlieslatende bedrijfsonderdelen kunnen volgens hem oplopen tot omgerekend ruim 16 miljard euro. Tata vindt de uitlatingen die Mistry over het bedrijf deed op zijn beurt ongefundeerd, kwaadaardig en laster. De Indiase beurswaakhond zou naar verluidt een onderzoek naar Tata zijn gestart.

6 miljard

Sinds de rel in alle hevigheid losbarstte verloren Tata-bedrijven al meer dan 6 miljard dollar aan beurswaarde. Onder de vlag van Tata hangen 29 bedrijven die een marktwaarde vertegenwoordigen van ongeveer 120 miljard dollar.

Volgens kenners zal de kwestie ook doorwegen op de beslissing over een nieuwe topman van het concern. Kandidaten zullen daarbij wel twee keer nadenken alvorens met Tata in zee te gaan.