Wolters en Heijmans onderuit op Damrak

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn woensdag met verlies geopend. In Amsterdam werden informatieleverancier Wolters Kluwer en bouwer Heijmans afgerekend op hun kwartaalresultaten. De aandacht ging verder uit naar MidKappers Delta Lloyd en PostNL, die nog altijd overnameprooien zijn van respectievelijk NN en het Belgische Bpost.

Door ANP - 2-11-2016, 9:18 (Update 2-11-2016, 9:52)

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 1 procent lager op 445,14 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 648,48 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,9 procent. De aanstaande ontknoping van de Amerikaanse presidentsverkiezing maakt beleggers voorzichtig. De opmars van republikein Donald Trump in de peilingen drukte daarbij het sentiment.

AEX-fonds Wolters Kluwer verloor in de vroege handel 5,8 procent. De groei van het bedrijf bleef achter bij de gemiddelde verwachting van analisten. Heijmans verloor bij de kleinere fondsen bijna 13 procent. De bouwer blijft worstelen met een aantal grote bouwprojecten vanwege conflicten met opdrachtgevers, wat zorgt voor onzekerheid over de financiële afwikkeling.

Azen

NN (min 0,4 procent) blijft azen op Delta Lloyd, dat 0,1 procent aan beurswaarde won. PostNL speelde in de openingsminuten 3,5 procent kwijt na de stevige koerssprong op dinsdag, toen uitlekte dat het Belgische Bpost (min 0,3 procent) nog steeds interesse heeft in een overname.

Softwarebedrijf Tie Kinetix won ruim 11 procent. Het bedrijf ontving een niet-bindend bod op de onderneming door grootaandeelhouder DW Vastgoed, dat al ruim een kwart van de aandelen in bezit heeft. Raambekleder Hunter Douglas won 4,2 procent aan beurswaarde na beter dan verwachte resultaten.

Belangstelling

In Frankfurt stond Lufthansa (plus 1,3 procent) in de belangstelling nadat het de boeken opende. De luchtvaartmaatschappij zet een rem op zijn investeringen en geplande uitbreiding van de passagierscapaciteit. Modemerk Hugo Boss (plus 6,1 procent) zag zowel de winst als de omzet in het derde kwartaal dalen, maar presteerde toch beter dan gedacht.

Het Deense scheepvaart- en olieconcern A.P. Möller-Maersk verloor in Kopenhagen ruim 7 procent, na een winstval afgelopen kwartaal.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,2 procent omlaag naar 46,11 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 47,60 dollar per vat. De euro was 1,1093 dollar waard, tegen 1,1055 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.