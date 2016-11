Verkiezingsvrees op beurzen neemt weer toe

AMSTERDAM - Beleggers beginnen zich wereldwijd steeds meer zorgen te maken over de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een overwinning van Donald Trump wordt door de meeste kenners als ongunstig gezien, maar zijn kansen op winst lijken de afgelopen dagen weer te zijn gegroeid door het oplaaiende e-mailschandaal rondom Hillary Clinton.

Door ANP - 2-11-2016, 11:29 (Update 2-11-2016, 11:29)

De Aziatische beurzen gingen woensdag duidelijk omlaag door de uit de VS overgewaaide onzekerheid, die dinsdag al voor verliezen zorgde op Wall Street. Ook in Europa is de sfeer op de beurzen door de verkiezingsstrijd bedrukt. Veilige havens als goud en de Japanse yen zijn wel in trek.

De voorsprong van Clinton in de peilingen is nagenoeg verdampt nadat de FBI vrijdag bekendmaakte opnieuw e-mails te onderzoeken die zij van een privéserver verstuurde toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Het schandaal rondom de e-mails achtervolgt haar al maanden.

Verscheuren

Over het algemeen gaan marktkenners ervan uit dat winst van Trump zorgt voor onzekerheid op de markten, onder meer omdat hij handelsverdragen wil verscheuren en forse importtarieven wil opleggen. Dat zou leiden tot een dump van aandelen en een vlucht in goud en vooral dollars. De dollar zou op korte termijn extra kunnen stijgen doordat hij Amerikaanse bedrijven met veel geld in het buitenland wil beboeten.

Een keuze voor Clinton wordt vooral gezien als een duurzame voortzetting van het huidige beleid. Stabiliteit is doorgaans goed voor de markten, maar analisten van Allianz waarschuwen wel dat winst van Clinton nadelig kan uitpakken voor aandelen in de farmaceutische industrie, biotech en mogelijke ook de financiële sector, wegens de vrees voor strengere regelgeving.

Populairste fondsen

Nederlandse beleggers zitten vooral in Amerikaanse technologiebedrijven, zo meldde online broker BinckBank op basis van een onderzoek onder zijn klanten. In de top tien van populairste fondsen staan negen techbedrijven. Van elke 100 euro die Nederlandse particuliere beleggers investeren gaan er 20 naar de VS.

Acht op de tien Nederlandse beleggers passen hun investeringen volgens BinckBank nog niet aan op de winst van een van beide kandidaten. Van degenen die dat wel doen kiest 90 procent voor Clinton.