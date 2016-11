Flinke minnen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De aandelenbeurzen in Europa zijn woensdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers zijn ongerust over de opmars van Donald Trump in de peilingen, krap een week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De markten vrezen onder meer de onvoorspelbaarheid van de Republikeinse kandidaat. In Amsterdam kregen Wolters Kluwer en Heijmans rake klappen na tegenvallende kwartaalresultaten.

Door ANP - 2-11-2016, 17:45 (Update 2-11-2016, 17:45)

De Amsterdamse AEX-index eindigde 1,3 procent lager op 443,77 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 646,89 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt daalden 1 tot 1,5 procent.

De Amerikaanse Federal Reserve komt later op de dag met een rentebesluit. Er wordt niet verwacht dat de rente zal worden verhoogd, mede met het oog op de verkiezingen in de Verenigde Staten volgende week dinsdag.