Wall Street blijft lager na rentebesluit Fed

ANP Wall Street blijft lager na rentebesluit Fed

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York tekenden woensdag opnieuw verliezen op. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve, maar zijn vooral in de greep van de naderende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Dinsdag zorgde de hernieuwde opmars van Donald Trump in de peilingen al voor een nerveuze stemming op Wall Street.

Door ANP - 2-11-2016, 20:40 (Update 2-11-2016, 20:40)

De Dow-Jonesindex noteerde richting tegen het slot 0,3 procent lager op 17.991 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent naar 2101 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent naar 5113 punten.

De Fed hield de rente onveranderd. Dit was al verwacht, mede vanwege de presidentsverkiezingen van volgende week. De Amerikaanse centrale bank laat de deur voor een renteverhoging in december wel duidelijk openstaan.

Time Warner

Qua bedrijven weet Time Warner de aandacht op zich gericht. Het mediaconcern zag afgelopen kwartaal zowel de winst als de omzet stijgen. Geholpen door de sterke cijfers verhoogde het bedrijf, dat wordt overgenomen door telecomconcern AT&T, zijn winstverwachting voor het hele jaar. Time Warner daalde echter 0,7 procent.

Ook de Chinese webwinkelgigant Alibaba kwam met kwartaalresultaten. De in New York genoteerde onderneming deed vooral goede zaken met clouddiensten en consumentenverkopen via mobiele apparaten. Dat zorgde mede voor een sterke omzetstijging. Toch verloor Alibaba 2,6 procent.

Daler

Farmaceut Allergan publiceerde tegenvallende omzet- en winstcijfers en zakte ruim 5 procent. Wel kondigde het bedrijf aan voor 10 miljard dollar aan aandelen in te zullen kopen.

Kantoorartikelenverkoper Office Depot meldde driehonderd winkels te gaan sluiten in de komende drie jaar. Het aandeel klom 15,4 procent.

Overname

Aan het overnamefront kwamen chipbedrijf Broadcom en netwerkspecialist Brocade met nieuws. Broadcom wil Brocade voor krap 6 miljard dollar overnemen. Brocade sprong bijna 10 procent omhoog.

De euro was 1,1092 dollar waard, tegen 1,1117 dollar aan het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,7 procent tot 45,40 dollar en Brent verloor 2,4 procent tot 46,97 dollar per vat.