Omzet Facebook stijgt naar record

MENLO PARK - De socialenetwerksite Facebook heeft in het derde kwartaal een recordomzet behaald, geholpen door meer inkomsten uit mobiele advertenties. Ook het aantal gebruikers nam verder toe. Dat liet het bedrijf woensdag na het slot van de beurshandel in New York weten.

Door ANP - 2-11-2016, 21:42 (Update 2-11-2016, 21:42)

De totale omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met 56 procent tot 7 miljard dollar. De inkomsten uit advertenties namen met bijna 60 procent toe tot 6,8 miljard dollar, waarvan 84 procent uit mobiele reclames kwam. De nettowinst sprong omhoog tot ruim 2,3 miljard dollar, van 896 miljoen dollar vorig jaar.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers van 's werelds meest populaire netwerksite bedroeg in september gemiddeld 1,18 miljard, een groei met 17 procent op jaarbasis. Maandelijks maken 1,79 miljard mensen gebruik van Facebook, een toename van 16 procent.