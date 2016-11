Topman Air France-KLM ontvouwt toekomstplan

PARIJS - Topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM ontvouwt donderdag zijn langverwachte plannen om het vertrouwen binnen de luchtvaartgroep te verbeteren. Met name KLM wacht het ,,strategisch project" met ingehouden adem af. Hoeveel blijft er nog over van de zelfstandigheid die het bedrijf nu nog geniet?

Door ANP - 3-11-2016, 4:19 (Update 3-11-2016, 4:19)

Aanleiding voor het plan, dat de titel Trust Together draagt, vormen de vele ruzies binnen Air France-KLM. Met name de afgelopen twee jaren kwam het met de regelmaat van de klok tot stevige botsingen, tussen personeel en directie bij Air France, maar ook tussen KLM en het holdingbestuur in Parijs.

Janaillac verstevigt in ieder geval zijn greep op Air France, waar hij woensdag de functie van niet-uitvoerend voorzitter op zich heeft genomen. Onderhoudsbaas Franck Terner neemt de dagelijkse leiding over van Frédéric Gagey. Die wordt 'weggepromoveerd´ tot financieel directeur van de holding, een post die toch al vrij zou komen.