ANP 'Damrak verwerkt cijferstroom'

AMSTERDAM - Beursplein 5 verwerkt donderdag een flinke cijferstroom. Onder meer ING, speciaalchemiebedrijf DSM en bouwer BAM openden de boeken. Verder kwamen prestaties van Intertrust, Ctac en Kendrion naar buiten. Luchtvaartconcern Air France-KLM staat eveneens op de rol met een handelsbericht, inclusief nieuwe toekomstplannen.

Door ANP - 3-11-2016, 8:29 (Update 3-11-2016, 8:29)

Beleggers in Europa kijken ook nog met een schuin oog naar de Federal Reserve, die woensdagavond de rente onveranderd hield. Dit was al verwacht, mede vanwege de presidentsverkiezingen van volgende week. De Amerikaanse centrale bank laat de deur voor een renteverhoging in december wel duidelijk openstaan.

ING zag zijn kwartaalwinst met ongeveer een kwart oplopen. De bank verstrekte meer leningen aan consumenten en bedrijven en trok meer spaargeld aan. Daarbij namen de kosten licht af en werd de kapitaalbuffer versterkt.

Ook DSM zag de winst oplopen, onder meer door gestegen verkopen van de tak Nutrition. Daarnaast steeg het bedrijfsresultaat met 13 procent tot 323 miljoen euro. De onderneming handhaafde zijn verwachtingen voor het jaar.

BAM meldde een teruggelopen orderboek. De MidKapper wees daarbij naar de verzwakking van het Britse pond en marktdruk in de niet-woningbouw in Nederland, de Belgische civiele markt en de internationale olie- en gassector. De winst en de omzet stegen wel afgelopen kwartaal.

TKH zag afgelopen kwartaal de opdrachteninstroom op het gebied van bandenbouwsystemen weer wat aantrekken. Deze was in eerdere kwartalen teruggevallen door terughoudendheid voor investeringen bij klanten in China. De daling van het bedrijfsresultaat pakte 6 procent lager uit.

ASML weet de schijnwerpers eveneens op zich gericht. De chipmachinefabrikant neemt voor 1 miljard euro een belang van bijna 25 procent in zijn toeleverancier Carl Zeiss SMT.

In het buitenland wordt onder meer gekeken naar Credit Suisse. De Zwitserse bank noteerde tegen de verwachtingen in een kleine winst. In Frankfurt zal Adidas in de belangstelling staan. De sportgigant zal zijn omzet en winst flink stijgen, al drukten wisselkoerseffecten de marges enigszins.

De euro was voorbeurs 1,1123 dollar waard, tegen 1,1117 dollar aan het Europese slot op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 45,66 dollar en Brent won 0,8 procent tot 47,24 dollar per vat.