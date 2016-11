AF-KLM beconcurreert Golfmaatschappijen

ANP AF-KLM beconcurreert Golfmaatschappijen

PARIJS - Air France-KLM tuigt een nieuwe Franse luchtvaartmaatschappij op die de concurrentie met maatschappijen uit de Golfstaten moet aangaan. Dat maakte de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie donderdag bekend.

Door ANP - 3-11-2016, 9:19 (Update 3-11-2016, 9:19)

De nieuwe maatschappij richt zich op routes waar de concurrentie nu moordend is en moet Air France-KLM bovendien de mogelijkheid geven nieuwe routes te openen. De maatschappij moet in 2020 beschikken over tien langeafstandsvliegtuigen, die worden bemand door piloten die nu voor Air France werken. Zij kunnen zich vrijwillig melden, maar moeten dan wel rekenen op een versobering van hun arbeidsvoorwaarden.

Het plan maakt deel uit van de nieuwe strategie die Air France-KLM donderdag presenteert. Die moet in 2020 zorgen voor een omzet van ongeveer 28 miljard euro, tegen 26 miljard euro vorig jaar. Daarbij moeten tegen die tijd zo'n 100 miljoen passagiers worden vervoerd, wat er ruim 20 miljoen meer zouden zijn dan in 2015.