ING straalt in groene AEX

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam stond donderdag aan het einde van de ochtend op winst. Vooral de resultaten van ING werden goed ontvangen. Verder kwamen onder meer DSM, Air France-KLM en bouwer BAM met cijfers. Beleggers verwerkten verder brexitnieuws uit Groot-Brittannië.

Door ANP - 3-11-2016, 11:55 (Update 3-11-2016, 11:55)

De AEX-index stond omstreeks 11.45 uur 0,5 procent hoger op 445,92 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 644,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs waren vlak tot 0,5 procent hoger.

ING was veruit de sterkste stijger in de AEX met een plus van 4,6 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers. Het aandeel gaf daarmee, samen met een plus van zwaargewicht Shell, de hoofdindex een duwtje in de rug. Ook speciaalchemieconcern DSM kwam met resultaten. Het aandeel noteerde 3,1 procent lager en was daarmee de grootste verliezer.

In de MidKap was Air France-KLM met een winst van 3,8 procent de grootste stijger, na een aanvankelijk flink lagere opening. De luchtvaartgroep heeft de winstgroei van de eerste jaarhelft in het belangrijke derde kwartaal geen vervolg kunnen geven. Het concern kondigde verder aan een nieuwe Franse luchtvaartmaatschappij op te gaan zetten die de concurrentie met maatschappijen uit de Golfstaten moet aangaan.

BAM ging 1 procent omhoog bij de middelgrote fondsen. ondanks een flinke daling van het orderboek. Financieel dienstverlener Intertrust stelde teleur met zijn cijfers en was veruit de grootste daler in de MidKap met een min van ruim 14 procent.

Een Britse rechter oordeelde dat de regering het parlement niet kan overslaan als het de uittreding uit de Europese Unie in maart in werking wil zetten. Die uitspraak biedt slechts een geringe kans dat de brexit niet doorgaat, maar kan de deadline wel in gevaar brengen. De banken RBS en Barclays stegen na de uitspraak in Londen respectievelijk 3,5 en 2 procent.

In Frankfurt daalde Adidas ondanks een fors hogere winst en omzet bijna 8 procent. In Zürich zakte de Zwitserse bank Credit Suisse 5,2 procent na cijfers. Herverzekeraar Swiss Re steeg 1 procent na zijn resultaten. SocGen won in Parijs bijna 7 procent na een handelsbericht.

De euro noteerde 1,1091 dollar, tegen 1,1117 dollar bij het Europese slot op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,7 procent omhoog naar 45,67 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder op 47,24 dollar per vat.