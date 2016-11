'Plannen Air France-KLM vallen mee'

AMSTERDAM - De nieuwe strategie van Air France-KLM pakt voor het Nederlandse deel van de luchtvaartcombinatie minder nadelig uit dan door sommigen werd verwacht. Dat concludeerde de pilotenvakbond VNV donderdagmiddag.

Door ANP - 3-11-2016, 15:20 (Update 3-11-2016, 15:20)

,,De voorspellingen over donkere wolken die zich boven KLM zouden samenpakken lijken onterecht'', aldus een woordvoerder van de bond. ,,Het idee van één groep met twee luchtvaartmaatschappijen blijft overeind. Ook het bestuursmodel blijft ongewijzigd.''

Air France-KLM kondigde eerder op de dag onder meer de oprichting van een nieuwe Franse maatschappij aan, die op basis van lagere kosten dan Air France de concurrentie met maatschappijen uit de Golfstaten moet aangaan op langeafstandsvluchten. Die maatschappij krijgt tien vliegtuigen, die worden bemand door piloten die nu voor Air France vliegen. Zij kunnen zich vrijwillig melden, maar moeten dan wel met een lager salaris genoegen nemen.

,,We zijn benieuwd hoe het Franse personeel daarop gaat reageren'', aldus de woordvoerder van de VNV. Air France-KLM liet weten in de komende weken met bonden te onderhandelen over de inrichting van de nieuwe maatschappij.