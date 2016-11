Facebook onderuit op Wall Street

NEW YORK - De beurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie overwegend onder de slotstanden van woensdag. Facebook werd door beleggers afgerekend op een waarschuwing voor de toekomstige prestaties. Verder ging de koers van de verkoper van draagbare 'fitness trackers' Fitbit stevig omlaag.

Door ANP - 3-11-2016, 18:51 (Update 3-11-2016, 18:51)

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 17.961 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2094 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 5080 punten.

Facebook meldde dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gestegen naar een recordniveau, terwijl de winst zeer sterk omhoog ging. Financieel topman David Wehner suggereerde later echter dat Facebook die prestaties waarschijnlijk niet weet vast te houden. Dat komt onder meer door hogere uitgaven. Ook zal het groeitempo van de opbrengsten duidelijk afzwakken. Beleggers zetten daarop het aandeel 5,4 procent lager.

Fitbit

De verkoper van draagbare 'fitness trackers' Fitbit kelderde liefst 33 procent. De omzetprognoses die de onderneming gaf voor het belangrijke feestdagenseizoen vielen analisten sterk tegen. Ook Wells Fargo (plus 0,3 procent) stond in de belangstelling. De beurstoezichthouder SEC is een onderzoek begonnen naar de malafide verkooppraktijken bij de bank. De zaak heeft al tot een hoge boete geleid voor Wells Fargo.

Qualcomm verloor 1,3 procent. Het chipconcern dat de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors wil overnemen, kreeg met zijn cijfers de handen van beleggers niet op elkaar.

Fabrieksorders

Beleggers op Wall Street verwerkten verder een grote stroom macro-economische cijfers. Zo bleek de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten, exclusief de landbouwsector, in het derde kwartaal sterker te zijn gestegen dan verwacht. Dat gold ook voor de fabrieksorders in september. Daarnaast was het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen hoger dan voorzien. De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector was in oktober iets minder sterk gegroeid dan een maand eerder.

De euro noteerde 1,1107 dollar, tegen 1,1098 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,7 procent omlaag naar 44,58 dollar. Brent werd 1,3 procent goedkoper op 46,25 dollar per vat.