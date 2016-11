Stabiele resultaten voor Van Lanschot

DEN BOSCH - De financiële prestaties bij Van Lanschot in het derde kwartaal waren in lijn met die in de eerste jaarhelft. Dat liet de Bossche vermogensbeheerder vrijdag weten in een handelsbericht. Omzet- en winstcijfers werden daarin niet vermeld.

,,Het derde kwartaal stond in het teken van de aantrekkende economie en verbetering van het sentiment op de kapitaalmarkten'', zei financieel directeur Constant Korthout. Ondanks de gebruikelijke zomerluwte in de effectenhandel bleven de provisiebaten daardoor stabiel ten opzichte van de voorgaande twee kwartalen.

Het beheerd vermogen dikte met 1,7 miljard euro aan tot 67,9 miljard euro. Dat is met name te danken aan een positief koerseffect, en in mindere mate aan een netto-instroom. Ook de kapitaalbuffer is de afgelopen maanden verder verstevigd, en ligt ruim boven de eigen doelstelling van Van Lanschot.