Vodafone verkoopt onderdeel aan T-Mobile

AMSTERDAM - Vodafone Nederland verkoopt zijn afdeling voor vaste telefoonlijnen, internet en tv-diensten, ook bekend als Vodafone Thuis, aan T-Mobile Nederland. Financiële details werden niet verstrekt.

Door ANP - 4-11-2016, 8:32 (Update 4-11-2016, 8:32)

De afsplitsing van Vodafone Thuis was een toezegging die Vodafone en Ziggo-moederbedrijf Liberty Global aanboden aan de Europese Commissie, als voorwaarde voor het samengaan van Vodafone Nederland en Ziggo in Nederland. Verschillende toezichthouders moeten de verkoop van de tak nog beoordelen, maar afronding van de transactie wordt voorzien in december.

Eerder meldde persbureau Bloomberg al dat verschillende partijen zich hadden gemeld voor Vodafone Thuis. Naast moederbedrijf Deutsche Telekom van T-Mobile werden ook Tele2 en de kleinere partijen M7 Group, Fiber Nederland en De Nederlandse Energie Maatschappij genoemd. De waarde van de biedingen zou destijds, eind september, minder dan 100 miljoen euro bedragen.