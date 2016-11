Philips vertrouwt op verdere groei

LONDEN - Philips mikt voor de komende drie à vier jaar op een jaarlijkse groei van de vergelijkbare omzet met 4 tot 6 procent. Daarbij moet de winstmarge per jaar met gemiddeld 1 procentpunt stijgen. Die nieuwe doelstellingen maakt het in gezondheidstechnologie gespecialiseerde concern vrijdag bekend tijdens een ontmoeting met investeerders in Londen.

Philips heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Het heeft zich volledig toegelegd op medische technologie en producten die consumenten helpen om gezonder te leven. Het sluitstuk van de fikse ombouwoperatie was de beursgang van de verlichtingsdivisie eerder dit jaar. Het productaanbod van het 'nieuwe' Philips biedt volgens topman Frans van Houten ,,de juiste fundamenten voor duurzame, winstgevende groei''.