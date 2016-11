Luchtvaartgroep IAG tempert groeiambities

LONDEN - Luchtvaartgroep IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, voert de capaciteit de komende jaren minder sterk op dan eerder de bedoeling was. Ook wordt er minder geïnvesteerd, liet het bedrijf vrijdag weten tijdens een bijeenkomst met financieel analisten.

Net als andere Europese luchtvaartbedrijven kampt IAG met felle concurrentie die de ticketprijzen sterk drukt. British Airways, de grootste luchtvaartmaatschappij binnen de groep, houdt bovendien rekening met nadelige gevolgen van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

IAG breidt het stoelaanbod in de periode tot en met 2020 met circa 3 procent per jaar uit. Eerdere plannen voorzagen in een groei tot zo'n 4 procent. De investeringen in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen komen op gemiddeld 1,7 miljard euro per jaar, waar eerder werd uitgegaan van 2,5 miljard euro.