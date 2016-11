Effect terreuraanslagen op luchtvaart ebt weg

GENÈVE - De vraag naar vliegreizen toonde in september tekenen van herstel na de reeks terroristische aanslagen eerder dit jaar. Dat concludeert de mondiale luchtvaartorganisatie IATA op basis van de vrijdag gepubliceerde vervoersstatistieken van haar eigen leden.

Door ANP - 4-11-2016, 11:38 (Update 4-11-2016, 11:38)

Het passagiersvervoer, uitgedrukt in het aantal door passagiers gevlogen kilometers, nam in september met 7 procent toe. Dat is de sterkste stijging in zeven maanden. In augustus kwam de groei nog uit op 4,6 procent. Het aanbod van luchtvaartmaatschappijen lag in september 6,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vliegtuigen zaten daardoor gemiddeld genomen iets voller, met ruim 81 procent van de stoelen aan boord bezet.

Europese luchtvaartmaatschappijen, die nog de naweeën voelen van aanslagen in onder meer Brussel, Nice en München, zagen de vraag met 5 procent toenemen. Een maand eerder was dat nog 3,3 procent.