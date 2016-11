Banengroei in VS zwakt af

ANP Banengroei in VS zwakt af

WASHINGTON - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in september. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 4-11-2016, 13:44 (Update 4-11-2016, 13:44)

Volgens de overheid kwamen er vorige maand per saldo 161.000 nieuwe banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Dat zijn er 30.000 minder dan in september. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de groei van de werkgelegenheid voor die maand flink naar boven werd bijgesteld, van een eerder gemelde 156.000 naar 191.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Economen hadden in doorsnee een banengroei verwacht van 173.000 voor de maand oktober. De werkloosheid daalde van 5 naar 4,9 procent, zoals was verwacht door kenners.