Wall Street verwerkt banenrapport in stilte

ANP Wall Street verwerkt banenrapport in stilte

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel onveranderd geopend. Beleggers verwerken onder meer licht tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en enkele bedrijfsresultaten. Verder wordt vooruitgekeken naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag.

Door ANP - 4-11-2016, 14:46 (Update 4-11-2016, 14:46)

De Dow-Jonesindex stond in de eerste minuten na de openingsbel nagenoeg onveranderd op 17.928 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent, tot 2090 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 5056 punten.

Vorige maand kwamen er volgens een eerste schatting 161.000 nieuwe banen bij in de VS. Dat waren er 30.000 minder dan in september en minder dan waar economen gemiddeld op hadden gerekend. Het banenrapport is de laatste belangrijke economische publicatie voor de verkiezingen van dinsdag.

GoPro zag 16 procent van zijn beurswaarde verdampen. De maker van de bekende vierkante actiecamera's kwam met tegenvallende verwachtingen voor de omzet rond de feestdagen. Daarbij waren ook de resultaten van het derde kwartaal slechter dan verwacht.