Wall Street kabbelt op verkiezingen af

ANP Wall Street kabbelt op verkiezingen af

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York kruipen vrijdag met kleine winsten richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen van komende dinsdag. Het sentiment wordt al ruim een week gedrukt door het besef dat Donald Trump is opgerukt in de peilingen. Beleggers verwerken verder onder meer licht tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en enkele bedrijfsresultaten.

Door ANP - 4-11-2016, 18:34 (Update 4-11-2016, 18:34)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 17.980 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2098 punten en lijkt daarmee een einde te maken aan de reeks van acht handelssessies met verlies. Technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 5084 punten.

Vorige maand kwamen er volgens een eerste schatting 161.000 nieuwe banen bij in de VS. Dat waren er 30.000 minder dan in september en minder dan waar economen gemiddeld op hadden gerekend. Het banenrapport is de laatste belangrijke economische publicatie voor de verkiezingen.

Starbucks

GoPro zag bij opening van de beurs ruim 16 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het verlies werd helemaal ingelopen, maar het aandeel zakte toch weer weg tot een verlies van 1,1 procent. De maker van de bekende vierkante actiecamera's kwam met tegenvallende verwachtingen voor de omzet rond de feestdagen. Daarbij waren ook de resultaten van het derde kwartaal slechter dan verwacht.

Beleggers reageerden enthousiast op de bekendmaking van Starbucks om het dividend te verhogen en beloonden het aandeel met een winst van 2,4 procent. De koffieketen meldde ook een stijging van de omzet en winst in het afgelopen kwartaal.

Olie

Kraft Heinz verloor 2,6 procent, ondanks een hoger dan verwachte winst in de afgelopen drie maanden. Het voedingsmiddelenbedrijf schreef weer zwarte cijfers, onder meer dankzij kostenbesparingen door de fusie waaruit het concern vorig jaar ontstond.

Ook energiedrankjesmaker Monster Beverage daalde na tegenvallende kwartaalcijfers. Zowel de winst als de omzet waren lager dan verwacht. Het aandeel zakte 2,6 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent op 43,88 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 45,43 dollar. De euro was 1,1117 dollar waard tegenover 1,1122 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.