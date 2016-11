Startersdag KvK trekt duizenden bezoekers

UTRECHT - De startersdag van de Kamer van Koophandel (KvK) heeft zaterdag zo'n 18.000 bezoekers getrokken. Dat meldde de KvK zondag.

Door ANP - 6-11-2016, 13:59 (Update 6-11-2016, 13:59)

Aspirant-ondernemers konden zich tijdens de dag op acht locaties in het hele land en online laten informeren over het opzetten van een eigen bedrijf. Zo'n 13.500 geïnteresseerden trokken hiervoor naar één van de locaties van de KvK. Een kwart van de gemelde 18.000 bezoekers maakte gebruik van de mogelijkheid online speciaal voor de dag samengestelde informatie in te winnen.

De startersdaginformatie op de website van de KvK blijft nog enige tijd beschikbaar.